11 февраля 2026 в 13:34

В Петербурге начали продавать обрезки продуктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители Санкт-Петербурга заметили, что в одном из магазинов на проспекте Сизова начали продавать фрукты и овощи с обрезанными частями, передает 78.ru. Среди таких продуктов замечены апельсины и картофель.

По одной из версий, покупатели предполагают, что магазины таким образом пытаются продать товары с незначительными дефектами. Они срезают неприглядные участки с продуктов и затем выставляют их на продажу.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах планируют создать «уголки правильного питания». Правительство рассчитывает, что это поможет сформировать у людей спрос на более здоровые продукты. Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, региональные власти и магазины будут стимулировать увеличение ассортимента полезной пищи и информировать покупателей о составе товаров. Реализация инициатив рассчитана на 2026–2030 годы.

До этого из-за мощных циклонов в Петропавловске-Камчатском возник дефицит скоропортящихся продуктов в небольших магазинах. В придомовых торговых точках отсутствуют хлеб, молочная продукция, свежие овощи и фрукты, яйца и местное мясо. В крупных сетях сохраняются длинные очереди за товарами.

