Педофил надругался над девятилетней девочкой под Оренбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новотроицке Оренбургской области педофил заманил к себе домой девятилетнюю девочку и изнасиловал ее, сообщает KP.RU. Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего мужчину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой из школы. Ее к себе в квартиру на Западный проспект затащил подозреваемый и надругался. Девочке удалось сбежать. На улице заплаканного ребенка, который бежал и постоянно оглядывался, увидела прохожая. Женщина побежала за девочкой, остановила ее, попыталась успокоить и узнать, что произошло. Ребенок рассказал, что над ним надругался незнакомец. Прохожая тут же вызвала скорую помощь и полицию.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, с ним проводятся следственные действия.

Ранее в Кемерово вынесли приговор Виктору Пестерникову, который в сентябре 2021 года изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в Киселёвске. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, а также обязали выплатить потерпевшим компенсации в размере 2 млн и 500 тысяч рублей.

Врач-психиатр Антон Елисеенко объяснил, как можно защитить ребенка от педофилов. Для этого, по его словам, надо обучать детей ряду правил, к примеру, несовершеннолетним стоит избегать общения с незнакомцами, следует также быть осторожными, когда зовет встретиться друг по переписке. Ребенок должен понимать, что нельзя входить в незнакомые квартиры, садиться в чужие машины и ездить с незнакомцем в лифте, заключил специалист.