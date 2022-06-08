Психиатр объяснил, как распознать педофила Психиатр Елисеенко объяснил, как распознать педофила

Фото: pixabay

Распознать педофила может лишь эксперт, обычному человеку это не удастся, сообщил врач-психиатр Антон Елисеенко в разговоре с РИАМО. При этом он отметил, какое поведение взрослого должно насторожить. Например, это любовь к играм с детьми, предполагающим активные действия и касания.

Так, люди с педофилией могут украдкой бросать взгляды на симпатичных им детей, это может происходить на пляже, в парке, метро. Им нравится общение с несовершеннолетними, более того, им может быть по нраву совместное времяпровождение с детьми, предполагающее активные действия и касания, например игры, — сказал Елисеенко.

Но в то же время проявление любви или нелюбви к детям не может подтверждать намерение взрослого совершить преступление, предупредил специалист. Чтобы защитить детей, он посоветовал с раннего возраста учить их ряду правил. К примеру, несовершеннолетним стоит избегать общения с незнакомцами, следует также быть осторожными, когда зовёт встретиться друг по переписке. Ребёнок должен понимать, что нельзя входить в незнакомые квартиры, садиться в чужие машины и ездить с незнакомцем в лифте.

В первую же очередь для безопасности родители должны создать с ребёнком доверительные отношения, считает Елисеенко.

В Кемеровской области ранее задержали мужчину, который надел платье и колготки, чтобы приманить разыскиваемого педофила. Его передали полиции, а позже — родственникам.