В Кемерово убившего школьниц педофила приговорили к пожизненному заключению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Кемерово приговорил к пожизненному заключению Виктора Пестерникова, который в сентябре 2021 года изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в Киселёвске, сообщили в СК. Также мужчину обязали выплатить компенсации в размере 2 млн и 500 тысяч в отношении потерпевших.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, также он будет обязан выплатить 2 млн рублей компенсации в отношении одного из потерпевших и 500 тысяч в отношении другого потерпевшего, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в сентябре 2021 года к 41-летний Виктор Пестерников разговорился на автобусной остановке в Киселевске с 10-летней девочкой, попросившей купить семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина был пьян и предложил купить школьницам сладости, а птице — еду. После покупки Пестерников убедил детей пойти к нему в гости и увел девочек в заброшенный дом. Там мужчина изнасиловал подруг, после чего задушил. Тела он забросал матрасами и скрылся.

Родители одной из школьниц заволновались, что дочь не вернулась домой и обратились в полицию. По горячи следам подозреваемого в кратчайшие сроки установили и задержали. Преступник дал признательные показания о том, где находятся тела детей, и начал сотрудничать со следствием.

По поручению Председателя Следственного комитета России расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате ведомства.

Мужчина ранее был судим: в 2019 году он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание по статье 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Пестерников признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»), двух эпизодов ч. 5 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»), двух эпизодов ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»), а также ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

В конце августа в Курильске Сахалинской области 28-летняя женщина увела с детской площадки семилетнюю девочку, а затем передала ее в руки своего любовника-педофила. Надругавшись над ребенком, тот выкинул ее в окно со второго этажа.