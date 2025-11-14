В Оренбурге отменили план «Ковер» и ограничения на полеты

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:10

План «Ковер» отменили в Оренбурге, написал в мессенджере Max губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, местный аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Однако на территории региона сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Уважаемые оренбуржцы, режим воздушных ограничений — план «Ковер» — снят в городе Оренбурге. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. При этом опасность атаки БПЛА на территории Оренбургской области сохраняется, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Оренбурга второй раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнял представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

По данным Министерства обороны, в ночь на 14 ноября в небе над Россией сбили более 200 украинских беспилотников. Из них 66 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом, восемь — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской и четыре — над Белгородской.

