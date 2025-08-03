В одном из районов Краснодарского края ввели режим ЧС

В одном из районов Краснодарского края ввели режим ЧС Кондратьев объявил о введении муниципального режима ЧС в Туапсинском округе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что в Туапсинском округе вводится муниципальный режим ЧС. Он уточнил, что причиной стали массовые подтопления домов и других объектов.

Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС, — подчеркнул губернатор.

По его словам, в результате непогоды в Дефановке были подтоплены 25 домов, в селе Молдавановка — 9 домов и 25 придомовых территорий. Также в поселке Новомихайловский пострадали 20 придомовых территорий, добавил глава региона.

Отмечается, что река Дефань вышла из берегов после обильных осадков. Спасатели МЧС обходят дворы, оказывают помощь жителям и продолжают мониторинг обстановки.

Ранее на Кубани 130 туристов оказались отрезанными от берега из-за обвала моста на фоне сильных паводков. В населенном пункте Горячий Ключ из-за непогоды пострадала женщина, ее эвакуировали вместе с 14 другими местными жителями.