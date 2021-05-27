В Новосибирске сотрудницу банка заподозрили в краже 300 млн рублей

https://static.news.ru/photo/62495a8c-bf9d-11eb-8412-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске задержана сотрудница банка по подозрению в краже 300 млн рублей. Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах региона, в преступлении подозревают замруководителя отдела по работе с ВИП-клиентами 35-летнюю Алину Т.

По данным следствия, деньги девушка похищала из ячеек ВИП-клиентов. Так, жертвами кражи были признаны бывший заместитель начальника регионального МВД, известный адвокат, коммерсант и пенсионерка.

Родственники подозреваемой уверены, что Алину подставили. По их словам, она с самого начала активно сотрудничала со следствием, проходила полиграф и помогала в расследовании.

Впервые о масштабной краже в банке стало известно в ноябре 2020 года. Тогда бывший заместитель руководителя полицейского главка Вячеслав Певнев не досчитался в своей ячейке 130 млн рублей.

Ранее из четырёх ячеек в банке на 1-й Брестской улице в центре Москвы злоумышленники за месяц похитили более 157 млн рублей. От рук грабителей пострадали двое мужчин, занимающих должности гендиректоров, — у них украли 5,5 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно, а также женщина — индивидуальный предприниматель, она лишилась 17,5 млн рублей и $750 тысяч. Кроме того, $1 млн похитили из банковской ячейки президента этого банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».