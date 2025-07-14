Беглого банкира Беджамова заочно осудили в Москве

Хамовнический районный суд столицы приговорил бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщила в Telegram пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Беджамова признали виновным в присвоении или растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК). Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ.

Беджамов Георгий Иванович признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), — говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2009 года Беджамов с сестрой Ларисой Маркус, которая занимала пост президента банка, создали преступную группу для хищения средств Внешпромбанка. К преступлению привлекли вице-президента кредитной организации Екатерину Глушакову, руководителя кредитного отдела Марию Клюеву, первого вице-президента Али Одея Аджина и других лиц.

Средства банка присваивались с апреля 2009 по декабрь 2015 года путем выдачи невозвратных кредитов 427 организациям и 86 гражданам, а также с помощью списания средств с депозитных счетов клиентов без их ведома. Ущерб оценили в 156 млрд рублей. Беджамов не признал вину.

В конце 2024 года Беджамов был заочно приговорен к 14 годам колонии по делу о присвоении 156 млрд рублей. Также в результате заседания были удовлетворены иски на 143 млрд рублей.