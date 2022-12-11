Шесть общественных бань в Новосибирске хозяйства «Сибирячка» необходимо сохранить под управлением мэрии, поскольку они являются стратегическими объектами и пригодятся для близлежащих домовладений и «помывки солдат», заявил депутат регионального Заксобрания Евгений Смышляев в интервью «РБК Новосибирск». По его словам, эти объекты нельзя передавать в частное владение.

Всегда может оказаться так, что баня станет местом для помывки солдат. Это стратегический объект. Если они все станут частными, то каким образом это будет происходить?отметил Смышляев.

Он также указал на то, что вокруг каждой из бань расположены по «несколько тысяч домовладений» и личные бани имеются не у каждого горожанина из этих домовладений.

У людей иногда просто нет других возможностей посетить баню. Поэтому я считаю, что мэрии нужно изыскивать средства, ремонтировать бани и оставлять их в муниципальной собственности, — сказал Смышляев.

Депутат добавил, что после проведения ремонта бани могут использовать новые клиенты, и это позволит выйти на нулевую рентабельность.

В мэрии города уточнили, что муниципалитет ищет инвесторов для восстановления зданий бань после многолетнего воздействия влаги. Их реконструкцию оценивают в 280 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 декабря разрешено устанавливать в квартирах жилых домов хамамы и инфракрасные кабины. В силе остается лишь запрет на оборудование в жилье бань и саун. Соответствующие коррективы были внесены в приказ МЧС «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».