Новосибирский депутат назвал общественные бани стратегическими объектами Депутат Смышляев предложил сохранить муниципальные бани Новосибирска для помывки солдат

Фото: Shutterstock

Шесть общественных бань в Новосибирске хозяйства «Сибирячка» необходимо сохранить под управлением мэрии, поскольку они являются стратегическими объектами и пригодятся для близлежащих домовладений и «помывки солдат», заявил депутат регионального Заксобрания Евгений Смышляев в интервью «РБК Новосибирск». По его словам, эти объекты нельзя передавать в частное владение.

Всегда может оказаться так, что баня станет местом для помывки солдат. Это стратегический объект. Если они все станут частными, то каким образом это будет происходить? — отметил Смышляев.

Он также указал на то, что вокруг каждой из бань расположены по «несколько тысяч домовладений» и личные бани имеются не у каждого горожанина из этих домовладений.

У людей иногда просто нет других возможностей посетить баню. Поэтому я считаю, что мэрии нужно изыскивать средства, ремонтировать бани и оставлять их в муниципальной собственности, — сказал Смышляев.

Депутат добавил, что после проведения ремонта бани могут использовать новые клиенты, и это позволит выйти на нулевую рентабельность.

В мэрии города уточнили, что муниципалитет ищет инвесторов для восстановления зданий бань после многолетнего воздействия влаги. Их реконструкцию оценивают в 280 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 декабря разрешено устанавливать в квартирах жилых домов хамамы и инфракрасные кабины. В силе остается лишь запрет на оборудование в жилье бань и саун. Соответствующие коррективы были внесены в приказ МЧС «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».