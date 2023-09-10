В Новосибирске полицейский задержал вора, забравшись в окно на втором этаже

В Новосибирске полицейские забрался в окно на втором этаже дома и задержал преступника, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black». По информации канала, злоумышленник до этого сорвал цепочку у женщины и сбежал.

Это не первый раз, когда его разыскивает полиция. Говорят, сегодня сорвал цепочку с какой-то женщины, — подтвердили местные жители.

Ранее женщина обворовала прихожан храма в центре Москвы. По информации правоохранителей, она забрала две куртки стоимостью 66 тысяч рублей. 55-летняя злоумышленница задержана, она признала свою вину. Прокуратура отмечает, что женщину могут привлечь к уголовной ответственности по статье о краже с причинением значительного ущерба.