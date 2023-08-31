Из церкви в Ленобласти похитили мощи Николая Чудотворца

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В городе Кировске Ленинградской области из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи украдена частица мощей святого Николая Чудотворца, сообщил «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах региона. По данным полиции, пропажу обнаружил 30 августа псаломщик церкви. Предполагается, что злоумышленник дождался, пока в храме никого не будет, и совершил кражу.

В полицию 30 августа обратился псаломщик церкви. Он рассказал, что мощи святого Николая украли из храма, — пишет издание.

Мужчина рассказал, что капсула с частицами мощей святого лежала в коробке, которая, в свою очередь, находилась на специальной подставке. Судя по всему, похищение произошло в промежутке между полуднем и 16:00, когда в храме никого не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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