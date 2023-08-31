МВД возбудило уголовное дело после кражи мощей святителя Николая в Кировске

В отношении женщины, похитившей частицу мощей святителя Николая Чудотворца в Кировске, возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, которые приводит ТАСС, прихожанке храма Усекновения главы Иоанна Предтечи вменяют кражу по статье 158 УК РФ.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении подозреваемой в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, — рассказала спикер ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 30 августа в кировском храме. С утра туда подъехал автомобиль серого цвета с петербургскими номерами, из которого вышла женщина в очках и платке. В храме она забрала выставленный для поклонения мощевик и ушла. Пропажу обнаружил псаломщик церкви, который обратилcя к правоохранителям. Мужчина рассказал, что капсула с частицами мощей святого лежала в коробке

Злоумышленницу вскоре обнаружили. По данным правоохранителей, ей 69 лет. Женщину задержали, а в ее квартире провели обыск, в ходе которого и были обнаружены мощи святителя Николая.