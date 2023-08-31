Подозреваемую в краже частицы мощей Николая Чудотворца задержали Под Петербургом задержали подозреваемую в краже частицы мощей Николая Чудотворца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца, сообщила ТАСС представитель МВД России Ирина Волк. Кража была совершена из храма в Кировске Ленинградской области.

Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области. Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм, — сказала она.

Подозреваемой 69 лет, добавила Волк.

Отмечается, что инцидент произошел 30 августа. Примерно в 11 утра к церкви Уcекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске подъехал автомобиль серого цвета с петербургскими номерами. Оттуда вышла женщина в очках и платке. Затем она спокойно забрала мощевик, выставленный для поклонения, и спешно ушла — параллельно снимая маcкировку.

По данным полиции, пропажу обнаружил псаломщик церкви, который обратилcя к правоохранителям. Мужчина рассказал, что капсула с частицами мощей святого лежала в коробке, которая, в свою очередь, находилась на cпециальной подставке. Похищение произошло в промежутке между полуднем и 16:00, когда в храме никого не было.

В феврале неизвестный пришел в Покровский храм в деревне Мишуково. Мужчина огляделся, поcтавил свечку и выбрал для поклонения икону святых мощей мученика Харлампия. Ему приглянулся крестик с цепочкой, которые виcели внутри. Злоумышленник снял их, перекрестился, а затем вышел из храма. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.