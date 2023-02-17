Мужчина украл из подмосковного храма цепочку, перекрестился и ушел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном храме мужчина похитил цепочку с крестиком и перекрестился после содеянного, передает Telegram-канал Baza. Перед кражей он поставил свечку напротив иконы святых мощей мученика Харлампия. Ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Покровском храме в деревне Мишуково, после того как злоумышленник поклонился иконе святых мощей мученика Харлампия. Внутри висел крестик с цепочкой, на который мужчина обратил внимание. Он поставил свечу, снял цепочку с крестиком, перекрестился и покинул храм.

Ранее в Москве мужчина ночью проник в барбершоп, подстригся и забрал деньги из кассы. Преступление попало на камеру видеонаблюдения, установленную в помещении парикмахерской. Подозреваемого позже задержали в торговом центре на улице Стратонавтов.

В августе прошлого года мужчина через окно пробрался в чужую квартиру в Москве и вместе с драгоценностями прихватил с собой породистую собаку — немецкого шпица, стоимость которого оценивается в 70 тысяч рублей. В МВД рассказали, что внимание «форточника-собачника» также привлекла мужская одежда и две бутылки вина, в целом ущерб составил 200 тысяч рублей.