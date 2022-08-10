В Москве «форточник» прихватил с собой породистую собаку В Москве «вор-форточник» украл собаку и попал на видео

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В Москве мужчина через окно проник в чужую квартиру с целью похищения имущества и вместе с драгоценностями прихватил с собой собаку хозяев — немецкого шпица, сообщает «МВД Медиа». Отмечается, что квартира находилась на 2-м этаже дома на Мироновской улице.

Кража произошла в вечернее время, когда проходящий мимо дома мужчина увидел открытое окно на 2-м этаже. Он решил пробраться внутрь квартиры и ему это удалось, он забрался по трубе и через открытую створку беспрепятственно проник в жилье. Отмечается, что хозяев дома не было.

«Форточник» прихватил с собой ювелирные украшения и прочее имущество на сумму более ста тысяч рублей. Вероятно, этого ему показалось мало, и вор решил забраться с собой еще и породистую собаку, стоимость которой составляет около 70 тысяч рублей.

В Сети появились видео с этим мужчиной после совершенной кражи, как он передвигается по городу, держа в руках похищенного питомца.

Правоохранительные органы задержали преступника по месту жительства и вернули собаку ее владельцам. Отмечается, что украденные ювелирные изделия «форточник» успел продать.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас он находится под арестом.

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