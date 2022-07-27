Полуголый мужчина пытался украсть коляску с ребенком на юге Москвы

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В московском районе Чертаново неадекватный полуобнаженный мужчина попытался украсть коляску с ребенком. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как неизвестный, чтобы осуществить задуманное, избил мать, пытавшуюся защищиться.

Женщине помогли неравнодушные прохожие. Они задержали мужчину и помогли вернуть ребенка в коляску.

Местные жители предполагают, что женщина знает нападавшего. Пользователи сети предположили, что это муж или отец ребенка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил догнать сбежавшую от него супругу.

Ранее в Тамбове мужчина выхватил на пешеходном переходе из коляски шестимесячного ребенка и побежал с ним под колеса машин. Держа младенца на руках, он запрыгнул на капот одного из автомобилей, после чего его задержали неравнодушные водители. Тамбовчанина арестовали, ему грозит до 15 лет заключения по факту покушения на убийство.