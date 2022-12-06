В Москве мужчина пробрался в барбершоп, подстригся и украл деньги из кассы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина ночью проник в барбершоп, подстригся и забрал деньги из кассы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Преступление попало на камеру видеонаблюдения, установленную в помещении парикмахерской. Подозреваемого позже задержали в торговом центре на улице Стратонавтов.

Волк пояснила, что злоумышленник разбил окно в парикмахерской для мужчин, расположенной на первом этаже многоквартирного дома на улице Свободы, и пробрался внутрь. Там он поправил свою прическу, воспользовавшись машинкой для стрижки волос, и прилег на диван. Позднее он забрал из холодильника напитки, а из кассы деньги, после чего скрылся.

Следователем СО ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сказала она.

В августе в Москве мужчина через окно пробрался в чужую квартиру и вместе с драгоценностями прихватил с собой породистую собаку — немецкого шпица, стоимость которого оценивается в 70 тысяч рублей. В МВД рассказали, что внимание «форточника-собачника» также привлекла мужская одежда и две бутылки вина, в целом ущерб составил 200 тысяч рублей.