Женщина обворовала прихожан храма в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина обворовала прихожан храма в центре Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram. По информации правоохранителей, она забрала две куртки стоимостью 66 тысяч рублей. 55-летняя злоумышленница задержана, она признала свою вину.

Утром злоумышленница зашла в церковь на улице Солянка и украла две куртки прихожан общей стоимостью 66 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что женщину могут привлечь к уголовной ответственности по статье о краже с причинением значительного ущерба.

Ранее сообщалось, что из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области была украдена частица мощей святого Николая Чудотворца. По данным полиции, пропажу обнаружил псаломщик церкви. Предполагается, что злоумышленник дождался, пока в храме никого не будет, и совершил кражу.

Инцидент произошел 30 августа в кировском храме. С утра туда подъехал автомобиль серого цвета с петербургскими номерами, из которого вышла женщина в очках и платке. В храме она забрала выставленный для поклонения мощевик и ушла. Пропажу обнаружил псаломщик церкви, который обратилcя к правоохранителям. Мужчина рассказал, что капсула с частицами мощей святого лежала в коробке. Позднее правоохранители задержали подозреваемую, в отношении нее возбудили уголовное дело.