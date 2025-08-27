В Новосибирске по делу о взятке задержаны руководители клиники Мешалкина

В Новосибирске задержаны гендиректор клиники им. Мешалкина Александр Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Артем Пухальский, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на источники. По данным издания, их подозревают в получении взятки в особо крупном размере при заключении госконтрактов.

Собеседник канала отметил, что фигуранты способствовали заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов с коммерческими структурами. Сумма ущерба не названа.

Дело заведено по ч.6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере группой лиц). Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.

Ранее в Челябинске суд отправил под домашний арест руководителя единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики областной клинической больницы № 3. По информации прокуратуры, ущерб от действий медика превысил 11 млн рублей. По материалам следствия, с января по март 2024 года врач заключил договор с частной организацией на дистанционную расшифровку медицинских исследований, хотя аналогичные услуги уже предоставлялись в консультативно-диагностическом центре.