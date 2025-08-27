День знаний — 2025
27 августа 2025 в 10:55

Заслуженного врача РФ поймали на многомиллионных махинациях

В Челябинске суд отправил под домашний арест главу центра диагностики ОКБ №3

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске суд отправил под домашний арест руководителя единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики областной клинической больницы №3, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. По информации ведомства, ущерб от действий медика превысил 11 млн рублей.

По материалам следствия, с января по март 2024 года врач заключил договор с частной организацией на дистанционную расшифровку медицинских исследований, хотя аналогичные услуги уже предоставлялись в консультативно-диагностическом центре. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее полиция в Башкирии раскрыла группировку, которая занималась обналичиванием и переводом денег за рубеж. Чаще всего схемы использовались в интересах онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров. В 2025 году объем незаконных операций превысил 3 млрд рублей, с которых участники структуры получали процент. Организаторы заключены под стражу.

