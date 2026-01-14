Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:20

В новокузнецком роддоме обновили персонал после гибели младенцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Персонал родильного дома в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 заменили после того, как там погибли младенцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения. В общей сложности в новогодние праздники там скончались девять новорожденных детей.

Здесь заменили персонал в связи с происходящим, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что задержанному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 грозит уголовное дело по статье о халатности после гибели девяти младенцев. Максимальный срок наказания составляет семь лет колонии с запретом занимать должности или вести медпрактику до трех лет.

Как отметила медицинский юрист Ирина Гриценко, как правило, за неверное лечение или манипуляции к лечащим врачам применяется статья о причинении смерти по неосторожности. По ее словам, руководство проходит по статье о халатности.

По мнению вирусолога Сергея Нетесова, вероятной причиной трагедии в роддоме в Новокузнецке могла стать бактериальная инфекция. Он отметил, что первые случаи заболевания в медучреждении произошли около двух недель назад.

Новокузнецк
Кемеровская область
роддома
дети
младенцы
скандалы
врачи
медики
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.