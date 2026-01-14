В новокузнецком роддоме обновили персонал после гибели младенцев

Персонал родильного дома в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 заменили после того, как там погибли младенцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения. В общей сложности в новогодние праздники там скончались девять новорожденных детей.

Здесь заменили персонал в связи с происходящим, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что задержанному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 грозит уголовное дело по статье о халатности после гибели девяти младенцев. Максимальный срок наказания составляет семь лет колонии с запретом занимать должности или вести медпрактику до трех лет.

Как отметила медицинский юрист Ирина Гриценко, как правило, за неверное лечение или манипуляции к лечащим врачам применяется статья о причинении смерти по неосторожности. По ее словам, руководство проходит по статье о халатности.

По мнению вирусолога Сергея Нетесова, вероятной причиной трагедии в роддоме в Новокузнецке могла стать бактериальная инфекция. Он отметил, что первые случаи заболевания в медучреждении произошли около двух недель назад.