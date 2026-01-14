Юрист пояснила, как могут осудить руководство роддома в Новокузнецке Юрист Гриценко: статью о халатности применят к главе больницы в Новокузнецке

Статья о причинении смерти по неосторожности, как правило, применяется к лечащим врачам за неверное лечение или манипуляции, пояснила в беседе с NEWS.ru медицинский юрист Ирина Гриценко, комментируя задержание главврача и и.о. завотделением реанимации Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 после гибели девяти младенцев. По ее словам, руководство проходит по статье о халатности.

Эта статья не про медицину, а в первую очередь про должностных лиц, которые, обладая административно-хозяйственными или распорядительными функциями, не совершили те или иные действия. По той информации, которую я сейчас вижу в интернете, там была инфекция. И скорее всего, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм не закрыли роддом на мойку, — отметила она.

Эксперт не исключила, что следствие может оставить в деле только статью о халатности. По ее словам, срок, который могут получить виновные лица, будет зависеть от обвинения в окончательной редакции — будет ли это привлечение по одной статье или по нескольким эпизодам.

Мое личное мнение, что они пойдут по направлению доказывания халатности. Я исхожу из практики, с учетом того, что это много смертей. Будет много экспертиз, много допросов, большое количество следственных действий, они за срок даже в год, наверное, не уложатся, — резюмировала юрист.

14 января правоохранители задержали главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации Новокузнецкой больницы № 1. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных обязанностей в медицинском учреждении скончались девять новорожденных. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.