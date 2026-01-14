Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:41

Юрист пояснила, как могут осудить руководство роддома в Новокузнецке

Юрист Гриценко: статью о халатности применят к главе больницы в Новокузнецке

Фото: СК РФ
Читайте нас в Дзен

Статья о причинении смерти по неосторожности, как правило, применяется к лечащим врачам за неверное лечение или манипуляции, пояснила в беседе с NEWS.ru медицинский юрист Ирина Гриценко, комментируя задержание главврача и и.о. завотделением реанимации Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 после гибели девяти младенцев. По ее словам, руководство проходит по статье о халатности.

Эта статья не про медицину, а в первую очередь про должностных лиц, которые, обладая административно-хозяйственными или распорядительными функциями, не совершили те или иные действия. По той информации, которую я сейчас вижу в интернете, там была инфекция. И скорее всего, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм не закрыли роддом на мойку, — отметила она.

Эксперт не исключила, что следствие может оставить в деле только статью о халатности. По ее словам, срок, который могут получить виновные лица, будет зависеть от обвинения в окончательной редакции — будет ли это привлечение по одной статье или по нескольким эпизодам.

Мое личное мнение, что они пойдут по направлению доказывания халатности. Я исхожу из практики, с учетом того, что это много смертей. Будет много экспертиз, много допросов, большое количество следственных действий, они за срок даже в год, наверное, не уложатся, — резюмировала юрист.

14 января правоохранители задержали главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации Новокузнецкой больницы № 1. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных обязанностей в медицинском учреждении скончались девять новорожденных. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Новокузнецк
халатность
врачи
роддома
новорожденные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти локтями своего знакомого
СОБР задержал аферистов, похитивших у москвичей более 500 тыс. рублей
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.