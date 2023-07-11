В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной В Нижнем Новгороде после обращения Мизулиной в Генпрокуратуру отменили концерт рэпера Big Baby Tape

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин), сообщается на странице концертной площадки Milo Concert Hall во «ВКонтакте». Представители площадки и сам певец не назвали причину отмены мероприятия. При этом в июне Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество рэпера на пропаганду наркотиков.

К сожалению, мероприятие Big Baby Tape в Нижнем Новгороде 19 июля отменяется по независящим от организатора и артиста причинам. Купленные билеты можно вернуть в местах приобретения, — отметили представители Mile Concert Hall.

По данным РИА Новости, Мизулина направила обращение не только в Генпрокуратуру, но и в Следственный комитет и МВД. Она призывала ряд исполнителей отказаться от деструктивного контента, однако не все обратили внимание на это.

Ранее в Нижнем Новгороде за час до начала отменили концерт певицы Алены Швец. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил организатор мероприятия — концертная площадка Milo Concert Hall. Изначально выступление перенесли на 45 минут, но позже было объявлено об отмене. Зрители в комментариях потребовали вернуть комиссию за приобретение билета, а также назвать точную причину отмены мероприятия. Некоторые отметили, что сопровождали на концерт детей, которые ехали из областных городов.

В июне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить творчество певицы Аленой Швец на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В ответ исполнительница заявила, что ее команда «не пропагандирует никакие идеалы, ориентации и взгляды на жизнь» и попросила обратить внимание на ее новое творчество, где «подчеркиваются традиционные ценностные ориентиры на любовь, дружбу и чувство прекрасного». Швец заявила, что готова к диалогу с Екатериной Мизулиной.