В небе Ярославля начали действовать ограничения Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, принятые меры будут действовать до дальнейшего уведомления.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

