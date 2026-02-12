Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 03:57

В небе Ярославля начали действовать ограничения

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, принятые меры будут действовать до дальнейшего уведомления.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что Домодедово после смены собственника ожидает масштабная реструктуризация. Он добавил, что в покупаемом аэропорте три года не проводился аудит. Кроме того, правительство потребовало разработать программу оздоровления и модель развития аэропорта.

До этого специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». По сообщению источника, проверку организовали по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина. В пресс-службе авиаперевозчика заверили, что изъяли дефектные калибраторы из эксплуатации

