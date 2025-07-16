В МВД назвали причину нападения на бойца Хизриева МВД: причина нападения на бойца ММА Хизриева могла быть связана с долгом

Причиной нападения на бойца ММА Тимура Хизриева стал долговой спор между спортсменом и его 30-летним знакомым, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД по Дагестану. Отмечается, что ситуация касалась покупки автомобиля, за который было обещано заплатить позже.

Ожидание выплаты денег либо возврата автомобиля оказалось, по мнению владельца, слишком долгим, безнадежным. Ведь все предыдущие встречи и попытки договориться не привели к пониманию и закончились минувшим вечером стрельбой из травматического оружия, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за нападение на Хизриева разыскивают 29-летнего Марселя Алиева из Махачкалы. Подозреваемый также пытался выступать в ММА в Дагестане. Отмечается, что бойцы были знакомы и давно конфликтовали. Предварительно, мотивом нападения стала месть. Алиев ранее уже был судим за разбой.

В ночь на 16 июля двое неизвестных в масках открыли стрельбу по Хизриеву во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. После этого стрелок скрылся с сообщниками на белой машине, в регионе объявлен план «Перехват». У пострадавшего спортсмена огнестрельные ранения и открытый перелом кисти. Хизриева прооперировали, его жизни ничего не угрожает.