Потерявший речь на СВО боец не может уволиться со службы

Потерявший речь на СВО боец не может уволиться со службы Депутат ГД Иванов: потерявший речь боец СВО не смог уволиться после инсульта

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга потерял речь, однако его не увольняют из рядов ВС, рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов. Отмечается, что у бойца случился инсульт.

По мнению специалистов, он не долечен. А долечить не могут, потому что неврологи отправляют его к психиатрам, а те разводят руками, мол, не наш профиль, и возвращают обратно к неврологам. Причем все шаги подтверждены документами с печатями. Замкнутый круг, все как бы правы. Крайним оказался боец, — написал Иванов.

Депутат направил запрос о ситуации в Главное военно-медицинское управление Минобороны. По его мнению, это ненормально, когда потерявший речь участник СВО, продолжает нести военную службу, «потому что по документам иначе никак».

Ранее родителям погибшего участника СВО из Башкирии отказали в выплате компенсации, поскольку их сын скончался от болезни, а не от боевого ранения. Чиновники соццентра посчитали, что такой случай не подпадает под условия страховки. Однако после вмешательства прокуратуры семье военнослужащего перечислили положенные средства.