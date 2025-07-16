Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 12:25

Потерявший речь на СВО боец не может уволиться со службы

Депутат ГД Иванов: потерявший речь боец СВО не смог уволиться после инсульта

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга потерял речь, однако его не увольняют из рядов ВС, рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов. Отмечается, что у бойца случился инсульт.

По мнению специалистов, он не долечен. А долечить не могут, потому что неврологи отправляют его к психиатрам, а те разводят руками, мол, не наш профиль, и возвращают обратно к неврологам. Причем все шаги подтверждены документами с печатями. Замкнутый круг, все как бы правы. Крайним оказался боец, — написал Иванов.

Депутат направил запрос о ситуации в Главное военно-медицинское управление Минобороны. По его мнению, это ненормально, когда потерявший речь участник СВО, продолжает нести военную службу, «потому что по документам иначе никак».

Ранее родителям погибшего участника СВО из Башкирии отказали в выплате компенсации, поскольку их сын скончался от болезни, а не от боевого ранения. Чиновники соццентра посчитали, что такой случай не подпадает под условия страховки. Однако после вмешательства прокуратуры семье военнослужащего перечислили положенные средства.

СВО
ВС РФ
бойцы
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист поддержал идею отправлять детей за травлю в спецприемники
В США раскрыли, как Россия может использовать отведенные Трампом 50 дней
Криминалист предположил, задержат ли нападавших на бойца ММА Хизриева
Российской школьнице вынесли приговор за диверсию
«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России
Драка в Верховной раде попала на видео
«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине
Раскрыты истинные причины жестких заявлений Трампа в адрес России
Таможенники пресекли вывоз золота в Китай на сумму более 47 млн рублей
Новое наступление, военный-крыса, логово мошенников: ВСУ атакуют РФ 16 июля
Автоэксперт призвал не штормовать лужи в дождь
Король Карл III отменил продержавшуюся 106 лет традицию
Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс
Дарья Мороз приехала на отпевание отца
Военный судья Тришкин уйдет в отставку
Глава района с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках
Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года
Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут
В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей
Назван нюанс проекта об ответственности за поиск запрещенных материалов
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.