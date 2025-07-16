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16 июля 2025 в 18:21

Юрий Лоза стал жертвой мошенников

Юрий Лоза рассказал, как приобрел подделку дорогих наушников у мошенников

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певец Юрий Лоза заявил, что мошенники продали ему дешевую подделку вместо дорогого телефона и наушников. В своем Telegram-канале он рассказал, что раскрыл подробности сделки по приобретению аксессуара своим поклонникам, чтобы обезопасить их от действий злоумышленников.

Человек божился, что все оригинальное. На следующий день мой спец сказал, что это дешевая китайская подделка. Я попытался связаться с продавцом, но этот гаденыш как в воду канул, — признался певец.

Ранее сообщалось, что две несовершеннолетние жительницы Краснодара использовали в салонах красоты фальшивые чеки об оплате через СБП, вероятно, сгенерированные при помощи нейросетей. Схема работала за счет сбоев в мобильной связи — в этот момент администраторы не могли оперативно проверить поступление денег. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что мошенники начали похищать средства и данные россиян, обещая жертвам легкий заработок на маркетплейсе Wildberries. Злоумышленники создают фальшивые сайты, закрытые чаты и фейковые Telegram-каналы.

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