В США раскрыли, как Россия может использовать отведенные Трампом 50 дней AP: отведенные Трампом 50 дней дадут России время для летнего наступления

Отведенные американским лидером Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине 50 дней Россия использует для продолжения «летнего наступления», сообщает Associated Press. В издании считают, что Москве предоставили «дополнительное время», тогда как нехватка боеприпасов и личного состава вынуждает Вооруженные силы Украины сосредотачиваться на удержании позиций.

В материале отмечается, что ВС России приближаются к Константиновке и Покровску в ДНР, методично беря населенные пункты вблизи городов под контроль, чтобы отрезать логистические пути ВСУ. Переход городов к российской стороне позволит им продвинуться к Краматорску и Славянску, подготовив почву к установлению контроля над всей республикой. Это покроет российской армии путь на Днепропетровскую область, говорится в тексте.

Распространение боевых действий на Днепропетровск может подорвать моральный дух украинцев и дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах, — считают в AP.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если не будет достигнута договоренность по конфликту на Украине. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.