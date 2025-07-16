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16 июля 2025 в 13:25

В США раскрыли, как Россия может использовать отведенные Трампом 50 дней

AP: отведенные Трампом 50 дней дадут России время для летнего наступления

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Отведенные американским лидером Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине 50 дней Россия использует для продолжения «летнего наступления», сообщает Associated Press. В издании считают, что Москве предоставили «дополнительное время», тогда как нехватка боеприпасов и личного состава вынуждает Вооруженные силы Украины сосредотачиваться на удержании позиций.

В материале отмечается, что ВС России приближаются к Константиновке и Покровску в ДНР, методично беря населенные пункты вблизи городов под контроль, чтобы отрезать логистические пути ВСУ. Переход городов к российской стороне позволит им продвинуться к Краматорску и Славянску, подготовив почву к установлению контроля над всей республикой. Это покроет российской армии путь на Днепропетровскую область, говорится в тексте.

Распространение боевых действий на Днепропетровск может подорвать моральный дух украинцев и дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах, — считают в AP.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если не будет достигнута договоренность по конфликту на Украине. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

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