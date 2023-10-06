В Анапе над морем прошел смерч

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В прибрежном районе Анапы днем 6 октября бушевал смерч. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры природного явления. По данным RT, вихрь возник в районе пансионата «Высокий берег».

На опубликованных фото и видео видно, как поднявшийся в небо столб воздуха кружит над морем на побережье Анапы. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю предупредили местных жителей о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

Климатолог Алексей Кокорин предупредил россиян об увеличении количества смерчей и ураганов в стране. Он назвал причиной таких аномалий глобальное потепление.

Климатолог также сообщил об увеличении средней температуры в России. В стране все чаще появляются периоды жары отметил он. Долгосрочный прогрев поверхности земли приводит к увеличению числа смерчей. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.

Ранее специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов заявил, что смерчи могут стать обычным явлением практически во всех регионах европейской части России. По его словам, это связано с изменением климата.