Смерчи могут стать обычным явлением практически во всех регионах европейской части России, рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в интервью URA.RU. По его словам, это связано с изменением климата.
Смерчи будут появляться в Москве, Петербурге, Ярославской, Белгородской, Калининградской и Архангельской областях, а также в Крыму, Карелии, Коми, Татарстане и Пермском крае. Эксперт отметил, что это природное явление может возникать не только на воде, но и на суше.
В связи с изменением климата оно будет наблюдаться все чаще, потому что из-за роста температур увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерч и ураганы, — пояснил Карнаухов.
Первые торнадо обычно не разрушительны, но в последующем они становятся все более опасными. Воронка смерчей может достигать до сотни метров и километра, предупредил специалист. В настоящее время они чаще появляются в районе Черноморского побережья.
Недавно стало известно, что в деревне Горошихе Красноярского края смерч повредил несколько жилых домов. У зданий были разрушены крыши и слетел шифер.