Смерчи будут возникать почти во всех регионах европейской части России

Фото: IMAGO/Rene Traut

Смерчи могут стать обычным явлением практически во всех регионах европейской части России, рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в интервью URA.RU. По его словам, это связано с изменением климата.

Смерчи будут появляться в Москве, Петербурге, Ярославской, Белгородской, Калининградской и Архангельской областях, а также в Крыму, Карелии, Коми, Татарстане и Пермском крае. Эксперт отметил, что это природное явление может возникать не только на воде, но и на суше.

В связи с изменением климата оно будет наблюдаться все чаще, потому что из-за роста температур увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерч и ураганы, — пояснил Карнаухов.

Первые торнадо обычно не разрушительны, но в последующем они становятся все более опасными. Воронка смерчей может достигать до сотни метров и километра, предупредил специалист. В настоящее время они чаще появляются в районе Черноморского побережья.

Недавно стало известно, что в деревне Горошихе Красноярского края смерч повредил несколько жилых домов. У зданий были разрушены крыши и слетел шифер.