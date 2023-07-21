Под Красноярском смерч разрушил крыши нескольких зданий

Фото: shutterstock.com

В деревне Горошихе Красноярского края смерч повредил несколько жилых домов и местный магазин, сообщается в паблике «г. Игарка» в соцсети «ВКонтакте». У зданий повреждены крыши, слетел шифер, а также повреждена линия электропередачи.

Среди людей, по словам местных жителей, пострадавших нет.

Очевидцы смогли занять образовавшийся смерч в регионе на видео.

15 июля сообщалось, что в поселке Новомихайловский под Туапсе потоки воды после мощных ливней снесли пешеходный мост. Они также смывали с дорог припаркованные автомобили.

Жительница Туапсе шваброй в одиночку прочистила ливневый колодец, благодаря чему стоящая по колено вода начала уходить. Местные жители назвали ее спасительницей города, которая заменила МЧС.

9 июля смерч был замечен у Крымского моста. В тот день ливень обрушился на сочинский микрорайон Хоста, смыл автомобили и подтопил несколько домов. За ночь выпало около 80 мм осадков, о пострадавших неизвестно. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи.