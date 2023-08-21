России угрожают смерчи и ураганы из-за глобального потепления Климатолог Кокорин: число смерчей и ураганов увеличится в России

Фото: facebook/arcady.lvovich/Global Look Press

Количество смерчей и ураганов увеличивается в России, сообщил URA.RU климатолог Алексей Кокорин. По его словам, этому виной глобальное потепление.

Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта, — сказал специалист.

Кроме этого, он сообщил об увеличении средней температуры в России, также в стране все более часто появляются периоды жары. Долгосрочный прогрев поверхности земли приводит к увеличению числа смерчей. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.

По его словам, на протяжении всего XXI века будет происходить усиление подобных явлений. При этом синоптик выразил уверенность, что к концу столетия ситуация стабилизируется, однако смерчи и торнадо будут появляться в России в три раза чаще.

Ранее специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов заявил, что смерчи могут стать обычным явлением практически во всех регионах европейской части России. По его словам, это связано с изменением климата.