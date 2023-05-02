В Мелитополе пытались взорвать замначальника ГУ МВД Запорожья В Мелитополе совершено покушение на замначальника областного ГУМВД Запорожской области

Фото: СК РФ

В Мелитополе совершено покушение на заместителя начальника ГУ МВД Запорожской области, сообщает Следственный комитет России. По данным СК, взрывное устройство было заложено у ворот дома правоохранителя и сработало, когда он их открыл. Пострадавший госпитализирован с минно-взрывной травмой.

2 мая 2023 года у ворот жилого дома по ул. Пирогова г. Мелитополя было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь. Проводятся следственно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к взрыву, проводится опрос свидетелей. Назначена судебная экспертиза по изъятым объектам.

Ранее ФСБ России раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое произошло 26 лет назад. Следствие установило, что преступление было совершено по заказу лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали в Бердянске членов украинской диверсионной группы, причастных к убийствам заместителя мэра города Олега Бойко, его жены Людмилы, замначальника ГИБДД Александра Колесникова, а также к покушению на коменданта города Артема Бардина.