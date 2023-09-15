В Мариуполе найдены доказательства психических расстройств «азовцев» В бывшей больнице в Мариуполе нашли медицинские заключения боевиков «Азова»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время осмотра больницы в Мариуполе российские бойцы нашли документы членов украинского националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), с которыми ознакомился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. В найденных медицинских заключениях говорится, что у многих радикалов были диагностированы психические расстройства.

Среди этих документов есть заключения психиатров. <...> Психиатр описывал, что конкретно этот человек не может находиться на военной службе в мирное время, <...> а в боевое — может идти с оружием в руках. То есть психически больные люди, у которых были отклонения, расстройства, [у которых в карте] психиатр писал, что требуется реабилитация в специальных медицинских учреждениях [шли на фронт], — объяснил один из бойцов, разбирающих завалы.

Он также рассказал, что «азовцы» держали в этой больнице людей и не выпускали из нее, оправдывая это идущими «наверху» боями. Позднее, когда пришла российская армия, сидевшим взаперти военные медики оказали помощь, а бойцы принесли воду и питание.

В прошлом году «азовец» притворился психически нездоровым, чтобы не попасть в плен к российским военным и эвакуироваться вместе с больницей в Мариуполе. Российский военнослужащий рассказал, что установить личность боевика удалось благодаря его татуировке в виде коловрата. Позднее у персонала нашлись его документы.