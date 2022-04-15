Подполковник «Азова» прикинулся психом, чтобы эвакуироваться из больницы

Националист из радикальной группировки «Азов» притворился психически нездоровым, чтобы не попасть в плен к российским военным и эвакуироваться вместе с больницей в Мариуполе. Как сообщил «Известиям» российский военнослужащий, установить личность боевика удалось благодаря его татуировке в виде коловрата. Позднее у персонала нашлись его документы.

Как оказалось, под дурачка здесь косил подполковник «Азова». Мы пристально обратили на него внимание, когда обнаружили татуировку в виде коловрата. Медперсонал сказал, что это просто больной, за которым они ухаживают. Сам же он сказал, что коловрат — это просто славянский символ. Но всё равно глаз да глаз за ним был, — поделился российский военный.

В итоге всё выяснилось, когда российские войска эвакуировали гражданских. Они нашли у медперсонала документы «азовца» и выяснили, что врачи покрывали националиста.

Одной из главных задач ВС РФ в ходе спецоперации на Украине является уничтожение националистических батальонов, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что в тех районах Украины, где нет нацбатов и «гражданское население не берётся в заложники», уже налаживается мирная жизнь.