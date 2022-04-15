Песков: уничтожение нацбатов на Украине является первостепенной задачей

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не поспособствует укреплению их безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что эти страны окажутся «на натовской передовой». Кроме того, членство в Североатлантическом альянсе скажется на отношениях с РФ и на европейской безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства.

Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской передовой, — сообщила Захарова. Более того, по её словам, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от...