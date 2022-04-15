Песков: уничтожение нацбатов на Украине является первостепенной задачей
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:14, 15 апреля 2022
Военнослужащий ВС РФФото: MOD Russia/Global Look Press
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Одной из главных задач ВС РФ в ходе спецоперации на Украине является уничтожение националистических батальонов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что в тех районах Украины, где нет нацбатов и «гражданское население не берётся в заложники», уже налаживается мирная жизнь, передаёт РИА Новости.
Уничтожение националистических батальонов на Украине для нас является первостепенной задачей <...>. Там, где нацбатальоны не берут мирное население в заложники и не расстреливают социальные объекты, — там и налаживается мирная жизнь. А в тех местах, где нацбатальоны занимаются тем, что я уже сказал, происходит ожесточённая борьба, и там они все подлежат уничтожению, — сказал пресс-секретарь.
14 апреля стало известно, что в Мариуполе был ликвидирован заместитель командира националистического батальона «Азов» (запрещён в России) старший лейтенант Виталий Грицаенко по прозвищу Гоголь.
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать лидеров «Азова». Они пытались уйти из города по морю. Боевики отказывались выходить на связь с российскими пограничными кораблями и не меняли курс даже под артобстрелами. Их попытка покинуть город провалилась.