В Мариуполе ликвидировали заместителя командира батальона «Азов»

В Мариуполе ликвидировали заместителя командира националистического батальона «Азов» (запрещён в России) старшего лейтенанта Виталия Грицаенко по прозвищу Гоголь. Об этом сообщили военные корреспонденты, передаёт Telegram-канал Readovka.

Смерть Грицаенко также подтверждает украинское издание «Новое время». По его информации, Грицаенко посмертно присвоено звание Героя Украины, мужчина добровольно вступил в ряды подразделения после начала военной операции России на территории Украины.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать лидеров «Азова». Они пытались уйти из города по морю. Боевики отказывались выходить на связь с российскими пограничными кораблями и не меняли курс даже под артобстрелами. Их попытка покинуть город провалилась.