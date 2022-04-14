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Мир

В Мариуполе ликвидировали заместителя командира батальона «Азов»

11:53, 14 апреля 2022
В Мариуполе ликвидировали заместителя командира батальона «Азов» Российский военнослужащий Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В Мариуполе ликвидировали заместителя командира националистического батальона «Азов» (запрещён в России) старшего лейтенанта Виталия Грицаенко по прозвищу Гоголь. Об этом сообщили военные корреспонденты, передаёт Telegram-канал Readovka.

Смерть Грицаенко также подтверждает украинское издание «Новое время». По его информации, Грицаенко посмертно присвоено звание Героя Украины, мужчина добровольно вступил в ряды подразделения после начала военной операции России на территории Украины. 

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать лидеров «Азова». Они пытались уйти из города по морю. Боевики отказывались выходить на связь с российскими пограничными кораблями и не меняли курс даже под артобстрелами. Их попытка покинуть город провалилась.

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