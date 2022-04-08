МО РФ рассказало о попытках членов нацбата «Азов» уйти из Мариуполя по морю

Украинские члены нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) пытались уйти из Мариуполя по морю, сообщило Минобороны РФ в ходе вечернего брифинга. В ведомстве рассказали, что боевики отказывались выходить на связь с российскими пограничными кораблями и не меняли курс даже под артобстрелами.

Киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю, — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, вечером 8 апреля украинский сухогруз «Апачи», под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. Но в 22:38 по московскому времени в 30 км от Мариуполя он резко сменил курс и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота порт «Мариуполь». Требования российских пограничников выйти выйти на связь по международному каналу были проигнорированы.

Тогда два пограничных сторожевых корабля по курсу судна выполнили предупредительную артиллерийскую стрельбу, однако и это никак не повлияло на курс следования сузогруза.

Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я „Маньяк“, иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры, — добавили в Минобороны РФ.

Остановить сухогруз удалось лишь после получаса совместных артиллерийских ударов корабля Черноморского флота и пограничных судов. В результате прямого попадания судно загорелось и легло в дрейф, а украинские боевики вышли на связь, попросили прекратить огонь и подтвердили готовность выполнять любые требования российских моряков.

В Минобороны пояснили, что на судне никто не пострадал, пожар был потушен и после досмотра с экипажем конвоируется в порт Ейск.