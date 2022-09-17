В Ленобласти мужчину и женщину задержали по подозрению в растлении школьниц

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В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних, и его предполагаемую сообщницу, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в МВД. По данным портала, подозреваемая приводила к мужчине детей за денежное вознаграждение. Отмечается, что жертвами злоумышленников стали как минимум две девочки 2010 и 2011 годов рождения.

По версии следствия, подозреваемая могла принимать участие в действиях сексуального характера, которые мужчина предпринимал в отношении несовершеннолетних, отмечает 78.ru. В настоящий момент подозреваемые находятся в следственном изоляторе, расследование по делу продолжается.

Один из установленных случаев произошел в лесу около СНТ «Красногорские покосы» Ломоносовского района Ленинградской области, где жертвами насильников стали две ученицы младших классов. По данному факту завели уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера» (132 УК РФ).

Ранее стало известно, что в одном из жилых домов Воронежа мужчина напал на ученицу начальных классов. Злоумышленник попытался совершить в отношении восьмилетнего ребенка действия сексуального характера, но девочка начала сопротивляться, и мужчина сбежал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство о заключении злоумышленника под стражу.