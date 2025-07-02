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02 июля 2025 в 22:58

Глава УПЦ рассказал о лишении гражданства украинцев Зеленским

Епископ УПЦ Макаровский: Зеленский лишил гражданства всех украинцев

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства не только главу канонической УПЦ, но и всех украинцев, заявил РИА Новости епископ Макаровский Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон). По его словам, такое решение шокировало верующих и вызвало у них сильный страх.

Украинские верующие, конечно, в шоке, они в ужасе, они понимают, что фактически Зеленский лишил гражданства не блаженнейшего митрополита всей Украины — всех украинцев, — рассказал священник.

Епископ также напомнил, что сам дважды лишался украинского гражданства — сначала при Петре Порошенко, затем при Зеленском. Он считает, что такие действия подрывают связь православных с Украиной, особенно тех, кто живет за ее пределами.

Ранее Союз православных журналистов Украины сообщил, что рейдеры в балаклавах захватили кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе страны. По их словам, группа из 50 неизвестных заняла территорию Свято-Духовского собора, при этом избив одного из священников и диакона. В церкви заявляют, что попытку захвата храма осуществили сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ).

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