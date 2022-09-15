В Воронеже педофил напал в подъезде на восьмилетнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из жилых домов Воронежа мужчина напал на ученицу начальных классов, передает РЕН ТВ. Педофил попытался совершить в отношении восьмилетнего ребенка действия сексуального характера, однако девочка начала сопротивляться, в результате чего злоумышленник оставил ее и сбежал.

Инцидент произошел в подъезде одной из новостроек. Мужчина зашел вместе с девочкой в подъезд, пока они ждали лифт, злоумышленник решил надругаться над школьницей. Действия мужчины сняли установленные в подъезде камеры.

Девочке удалось оттолкнуть педофила. Резкая реакция школьницы спугнула его и злоумышленник выбежал из подъезда.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство о заключении злоумышленника под стражу.

Накануне в Кемерово вынесли приговор Виктору Пестерникову, который в сентябре 2021 года изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в Киселёвске. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, а также обязали выплатить потерпевшим компенсации в размере 2 млн и 500 тысяч рублей.

Врач-психиатр Антон Елисеенко ранее объяснил, как можно защитить ребенка от педофилов. Для этого, по его словам, надо обучать детей ряду правил, к примеру, несовершеннолетним стоит избегать общения с незнакомцами, следует также быть осторожными, когда зовёт встретиться друг по переписке. Ребёнок должен понимать, что нельзя входить в незнакомые квартиры, садиться в чужие машины и ездить с незнакомцем в лифте, заключил специалист.