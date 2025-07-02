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02 июля 2025 в 23:00

Кефир, яйцо и 10 минут! Нежные турецкие лепешки на сковороде!

Кефир, яйцо и 10 минут! Нежные турецкие лепешки на сковороде! Кефир, яйцо и 10 минут! Нежные турецкие лепешки на сковороде! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Меня научил этому чуду стамбульский повар, который говорил, что простота — сестра вкуса. Забудьте про дрожжи и долгое ожидание. В глубокой миске смешайте 250 мл чуть теплого кефира, одно яйцо и щепотку соли. Взбалтывайте вилкой до появления мелких пузырьков и легкого воздуха. Муку (около 180–200 г) вводите порциями, одновременно добавляя чайную ложку измельченных сушеных листьев мяты (не порошка!) и щепотку золотистого кумина. Месите буквально минуту — тесто должно быть нежным, слегка липнущим к рукам, но формируемым в шар. Не перестарайтесь! Разделите на 4 части. На слегка припудренной мукой поверхности ладошкой (не скалкой!) аккуратно растяните каждую в тонкий круг (~3 мм). Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выпекайте лепешку 1-2 мин. с каждой стороны, пока не появятся румяные пятна и она не надуется воздушным пузырем. Сразу смажьте топленым маслом, сверните в конверт и съешьте теплой.

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Турция
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Оксана Головина
О. Головина
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