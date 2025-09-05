Туристы из России заразились инфекцией в турецком пятизвездочном отеле

Семья российских туристов заболела во время отдыха в пятизвездочном турецком отеле, у них начались рвота и диарея, температура подскочила под 39 градусов, сообщила «Газете.Ru» одна из заразившихся по имени Карина. Заболевание затронуло ее мужа, ребенка и родителей, с которыми они контактировали после возвращения домой.

Отдыхали в августе с ребенком семи лет. Я заболела первая — на третьи сутки отпуска. Сначала тошнота, мутит, крутит в течение часа. Потом понос со специфическим зловонным запахом. И через час началась рвота. Схваткообразные боли в животе, и так вперемешку всю ночь, — сказала Карина.

Болезнь продлилась ровно сутки, но через два дня симптомы появились у ее мужа. У него болезнь длилась полтора дня. У ребенка в течение 12 часов был понос. По возращении домой россиянка пообщалась с родителями. Они проболели ровно сутки.

Карина отметила, что в отеле периодически был слышен запах хлорки. Персонал отеля сообщил россиянке, что они знают о проблеме, и каждый день берут пробы воды с бассейнов и моря.

Ранее врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Кубани Андрей Сахаров предупредил, что отдыхающие в Турции российские туристы оказались под угрозой заражения бактерий Vibrio. По его словам, самолечение в данном случае недопустимо, особенно при тяжелых симптомах и у детей.