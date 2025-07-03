Хрустящие огурцы по-болгарски на зиму: легкий рецепт на 3 литра

Мечтаете о настоящих хрустящих бочковых огурчиках? Этот болгарский секрет с медом и дубовыми листьями подарит вам именно такой вкус и упругий хруст, которые сохранятся до весны!

Ингредиенты (на 3 л): огурцы грунтовые (1,5 кг), зонтики укропа (2-3), дубовый лист (3-4), лист черной смородины (4-5), зубчики чеснока (3-4), эстрагон свежий (2 вет.), колечко перца чили (опционально). Рассол: вода (1,5 л), соль каменная крупная (2,5 ст. л. без верха), мед липовый (1,5 ст. л.), лед пищевой (горсть), уксус яблочный 6% (70 мл).

Огурцы со льдом залейте водой на час. Уложите в стерильную банку: специи, затем вертикально огурцы. Воду для рассола вскипятите с солью, остудите до 70 °C, растворите мед. Залейте теплым рассолом огурцы, добавьте лед поверх. Оставьте под тканью на 12 часов в прохладе. Рассол слейте, закипятите. В банку влейте уксус, сразу залейте кипящим рассолом. Закатайте. Храните в темноте. Хруст гарантирован!