В Ленобласти задержали пару, похитившую полугодовалого младенца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленобласти задержали 43-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, которые похитили полугодовалого ребенка у своей знакомой, сообщает 78.ru. Возбуждено уголовное дело, пара помещена в изолятор.

Инцидент произошел накануне в поселке Оредеж. В полицию обратилась 37-летняя мать похищенного младенца и рассказал, что ребенок был украден из квартиры, когда находился там с бабушкой.

В ночь на 21 мая сотрудники полиции остановили на въезде в деревню Заклинье автомобиль такси, в котором ехали мужчина и женщина с похищенным младенцем. Ребенок был доставлен в больницу, медики оценили его состояние как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в московском районе Гольяново мигранты из Узбекистана попытались похитить пятилетнюю дочь у местной жительницы. Женщине удалось отбить ребенка, но ей стали угрожать из-за обращения в полицию. В итоге произошедшим занялся Следственный комитет.

В подмосковном городе Видное няня похитила двухлетнюю девочку, за которой ухаживала. Няню объявили в розыск, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.