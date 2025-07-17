Над Ленобластью сбили два беспилотника В Кировском районе Ленобласти сбили два украинских беспилотника

Два беспилотника ВСУ были сбиты в Кировском районе Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Сведений о пострадавших представлено не было. В Минобороны эти данные не комментировали.

В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленобласти сбиты два БПЛА, — уточнил губернатор.

По словам Дрозденко, в настоящее время в небе над регионом беспилотники не наблюдаются. Сообщение от губернатора было опубликовано рано утром в четверг, 17 июля. Тогда в Ленобласти действовал режим объявленной опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. В 09:51 по московскому времени экстренные службы сообщили об отмене такого режима.

Ранее атака БПЛА настигла Калужскую область, где в результате удара была ранена 14-летняя девочка. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что дрон попал в двухэтажный дом в Сухиничском районе.

В Воронеже режим чрезвычайной ситуации был введен на фоне последствий атаки украинского БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что в каждом районе города сформируют ремонтные бригады.