Няня похитила ребёнка в Подмосковье

Няня в Московской области похитила двухлетнюю девочку, за которой ухаживала. Как пишут «Известия», инцидент произошёл в городе Видное.
В семье
Telegram-канал 112 публикует фото с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как женщина ведёт ребёнка в неизвестном направлении. По его данным, мама ребёнка — уроженка Украины — воспитывает детей одна. Её муж несколько лет назад погиб на войне.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут похитительницу.
В провинции Гуйчжоу в Китае женщина похитила новорождённую девочку из родильного отделения госпиталя. Подозреваемая надела костюм медсестры и медицинскую маску на лицо. Она зашла в палату, забрала малышку у спящей мамы и покинула больницу. Неладное заподозрил отец ребёнка, который спал в палате супруги на кресле. Мужчина опросил медицинский персонал и, поняв, что дочь не забирали для обследований, вызвал полицию.