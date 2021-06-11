Няня похитила ребёнка в Подмосковье

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Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Тела троих подростков, утонувших в Онежском озере в Петрозаводске, обнаружили и подняли на поверхность спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МЧС по Республике Карелия.

Тела всех трёх подростков найдены. С родственниками работают психологи, — рассказал собеседник агентства. Инцидент произошёл в пятницу, 11 июня. По информации ведомства, дежурному поступил звонок о том, что в районе...