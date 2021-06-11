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Няня похитила ребёнка в Подмосковье

04:08, 12 июня 2021
Фото: pixabay

Няня в Московской области похитила двухлетнюю девочку, за которой ухаживала. Как пишут «Известия», инцидент произошёл в городе Видное.

В семье воспитываются ещё трое детей, похищенная девочка 2018 года рождения.

Telegram-канал 112 публикует фото с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как женщина ведёт ребёнка в неизвестном направлении. По его данным, мама ребёнка — уроженка Украины — воспитывает детей одна. Её муж несколько лет назад погиб на войне.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут похитительницу.

В провинции Гуйчжоу в Китае женщина похитила новорождённую девочку из родильного отделения госпиталя. Подозреваемая надела костюм медсестры и медицинскую маску на лицо. Она зашла в палату, забрала малышку у спящей мамы и покинула больницу. Неладное заподозрил отец ребёнка, который спал в палате супруги на кресле. Мужчина опросил медицинский персонал и, поняв, что дочь не забирали для обследований, вызвал полицию.

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