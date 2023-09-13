В Ленобласти мужчина упал на ножку стула и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Выборгском районе Ленинградской области 37-летний мужчина упал на ножку стула и умер, сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Его тело направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Сначала пациента доставили в больницу, у него обнаружили ушиб перианальной области. Вскоре после осмотра его отправили домой. На следующий день мужчине стало хуже, его госпитализировали и поместили в реанимацию, спустя некоторые время он скончался.

Ранее в Волхове Ленинградской области мужчина упал с балкона вместе с перилами. Пострадавшего госпитализировали, он сломал вставную челюсть и несколько ребер. Мужчина приехал в гости к дочери. В какой-то момент он решил перекурить с зятем на балконе. Мужчина захотел облокотиться на перила, однако внезапно полетел вниз. От более серьезных ранений его спас зять: тот удержал тестя за руку, уменьшив скорость и высоту падения.

Вечером 9 сентября 23-летний москвич взобрался на статую принцессы Турандот, установленную у здания театра имени Вахтангова на Арбате, и сломал ее. Он попытался встать на голову статуи, но не удержался и рухнул вниз. При этом часть статуи оказалась отколота. После падения молодой человек получил переломы пяток, а также рассек лоб.