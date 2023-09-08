В Ленобласти избрали меру пресечения для виновника ДТП с велосипедистами В Ленобласти арестовали водителя фуры на два месяца за ДТП с велосипедистами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выборгский городской суд в Ленинградской области арестовал на два месяца водителя фуры, который наехал на группу велосипедистов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Авария произошла 7 сентября на трассе «Скандинавия», два человека погибли.

Выборгский городской суд Ленинградской области избрал водителю грузовика <...> меру пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики.

Позднее выяснилось, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана по имени Шахбоз. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Полиция задержала подозреваемого.

До этого в Волгограде на «танцующем» мосту разбилась семья. Женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет. Еще одна девочка в возрасте 14 лет, а также управлявшая машиной женщина попали в больницу.