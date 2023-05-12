В Крыму упал вертолет Ми-28 В Крыму упал вертолет Ми-28, погибли два летчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28

В Джанкойском районе Крыма потерпел крушение вертолет Ми-28, оба летчика погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

12 мая в 15:42 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28, — говорится в заявлении.

По информации оборонного ведомства, на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной крушения мог стать отказ техники. К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС.

Ранее вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Приморском крае, оборвав при этом линии электропередачи станции «Транснефть». После аварии пилот пропал. Сотрудники «Транснефти» обнаружили неисправность на линиях электропередачи 9 мая. Из-за удаленного расположения места происшествия они смогли добраться до него лишь через два дня. На месте был обнаружен брошенный вертолет.

До этого аварийную посадку в районе горы Топхан Кемеровской области совершил частный вертолет Ми-8. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек.